Brand in Metallbetrieb: Mann schwerverletzt aus Gebäude gerettet

Großeinsatz für die Feuerwehr im Landkreis Freising: In einem metallverarbeitenden Betrieb war in der Nacht Feuer ausgebrochen. Über einen Notruf wurden Flammen und Rauch aus einem Firmengebäude in Pfrombach gemeldet.

36-Jähriger erleidet schwere Rauchgasvergiftung

Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte hatte sich eine 32-jährige Frau bereits leichtverletzt ins Freie gerettet. Ein 36-jähriger Mann wurde wenig später von einem Atemschutztrupp der Feuerwehr in Freie gebracht. Er erlitt laut Kreisbrandinspektion schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord konkretisierte auf BR24-Anfrage, dass es sich bei der Verletzung des Mannes um eine schwere Rauchgasvergiftung handelt.

Feuer war im Aufenthaltsraum ausgebrochen

Laut Polizei hatte es in einem Aufenthaltsraum der Firma, in dem sich die beiden Personen wohl aufhielten, gebrannt. Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Mehrere Feuerwehren aus den Landkreisen Freising, Landshut und Erding waren an dem Einsatz beteiligt.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 Euro. Am Dienstag werden Brandfahnder die weiteren Untersuchungen zur Brandursache aufnehmen.