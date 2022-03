Brand in Mehrfamilienhaus: Zeugen wecken und retten Nachbarn

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach ist am Dienstagabend ein Sachschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, haben Zeugen des Brandes dafür gesorgt, dass niemand verletzt wurde.

Anwohner wecken Nachbarn bei Brand in Mehrfamilienhaus

Demnach bemerkten Bewohner gegen 23.45 Uhr Rauch im Treppenhaus des Anwesens, setzten einen Notruf ab und weckten schlafende Nachbarn. Durch ihr schnelles Handeln hätten sich alle Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen können, bevor die rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen, heißt es von der Polizei.

Kriminalpolizei ermittelt nach Feuer in Neuenmarkt

Die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen. Warum es ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.