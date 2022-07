Brand in Mehrfamilienhaus in Nürnberg

Am Sonntagabend ist im Nürnberger Stadtteil St. Peter in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wurden drei Menschen verletzt, darunter ein Kind. Sie mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Mehrere eingeschlossene Personen

Gegen 18.00 Uhr hatten mehrere Notrufe zu eingeschlossenen Personen und eine weithin sichtbare Rauchfahne über der Nürnberger Südstadt bei der Feuerwehr Nürnberg zu einer schnellen Erhöhung der Alarmstufe geführt.

Einsatz dauerte rund vier Stunden

Aus der Brandwohnung schlugen offene Flammen durch ein zerstörtes Fenster. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten zwei Personen mit der Drehleiter aus dem fünften Stock gerettet werden. Die Feuerwehr konnte den Brand im Obergeschoss löschen. Der Einsatz dauerte wegen der Intensität des Brandes rund vier Stunden. Die Regensburger Straße war während des Einsatzes zwischen der Unteren Baustraße und der Walter-Meckauer-Straße in beide Richtungen gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.