Brand in Mehrfamilienhaus in Bamberg

Am Donnerstagvormittag ist es in Bamberg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, teilte die Polizei mit.

Anwohner bemerkt das Feuer im Mehrfamilienhaus

Ein Anwohner aus einem gegenüberliegenden Haus habe das Feuer bemerkt und gegen 11 Uhr den Notruf abgesetzt. Über 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und zwei Bewohner aus der dritten Etage des Hauses in Sicherheit bringen.

Mehrfamilienhaus weiterhin bewohnbar

Ersten Ermittlungen zufolge ist der Brand vermutlich im Keller des Wohnhauses entstanden. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Die genaue Höhe des Schadens ist ebenfalls unklar - das Wohnhaus könne aber trotz der starken Rauchentwicklung weiterhin bewohnt werden, so die Polizei.