Brand in Maschinenhalle in Hohenkammer: 70.000 Euro Schaden

In einer Maschinenhalle in Hohenkammer im Landkreis Freising ist am Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.