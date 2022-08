Brand in Lichtenfels: Jugendliche auf Überwachungskamera

Nach dem Brand einer Strandbar am Baggersee in Oberwallenstadt bei Lichtenfels geht die Polizei von Brandstiftung aus. Eine Kamera habe vier Jugendliche dabei gefilmt, wie sie in das "Karibische Eck", ein beliebtes Ausflugsziel, einbrachen und dort Essen zubereiteten, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Karibisches Eck": Täterfotos könnten veröffentlicht werden

Am Sonntagmorgen war in der Strandbar Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, allerdings brannte das Gebäude komplett nieder. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Euro-Bereich. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass sich vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren Zutritt zu dem Imbisstand verschafft haben. Wenige Zeit später brach das Feuer aus, so die aktuellen Ermittlungsergebnisse der Kripo Coburg.

Die Polizei hofft, dass sich die zwei jungen Frauen und zwei jungen Männer selbst stellen, bittet aber um Hinweise aus der Bevölkerung. Auch die Veröffentlichung der Täterfotos der Überwachungskamera könnte richterlich angeordnet werden. Hierzu müssten allerdings die Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg bleiben.

Polizei ermittelt auch nach Brand in Marktredwitz

Wegen einer möglichen Brandstiftung ermitteln auch Beamte im Landkreis Wunsiedel: Dort wurde durch ein Feuer in der Tiefgarage eines Einkaufscenters in Marktredwitz hoher Sachschaden verursacht.