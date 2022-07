Brand in Lagerhalle verursacht Millionenschaden

In Engelsdorf, einem Ortsteil von Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach, ist am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Dadurch wurden die in der Halle gelagerten Maschinen, Stroh und Heu zerstört. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa einer Million Euro.

Löscharbeiten noch bis Mittag

Die Feuerwehr sei momentan immer noch dabei, den Brand zu löschen, da sich laut Polizei stetig neue Glutnester bilden. Die Löscharbeiten sollen noch bis zum Mittag andauern. Menschen oder Tiere sind nicht zu Schaden gekommen. Der Grund für den Brand ist noch unklar.