Brand in Lagerhalle und viele falsche Feuerwehreinsätze

Erst vor gut einer Woche gab es einen schweren Brand im Großkraftwerk Franken. Gestern stieg erneut eine Rauchwolke in Nürnberg empor: In der Lagerhalle eines Recycling-Unternehmens war ein Feuer ausgebrochen. Die Ausbreitung des Brandes habe zwar schnell verhindert werden können, teilte die Feuerwehr mit. Allerdings sei es auch am späteren Abend noch "extrem schwierig und langwierig" gewesen, das eigentliche Brandgut zu löschen. Die Arbeiten zogen sich laut Polizei bis 1 Uhr.

Wegen einer enormen Rauchentwicklung und weil der Rauch über angrenzende Stadtteile hinwegzog, bat die Polizei Anwohner, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.