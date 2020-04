Brand in Lagerhalle in Tettau: sechsstelliger Schaden

In Tettau (Lkr. Kronach) hat es am Dienstagnachmittag (14.04.20) in der Lagerhalle einer Firma im Ortsteil Alexanderhütte gebrannt. Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt, so die Polizei weiter.

Keine Verletzten

Gegen 12.45 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter der Firma das Feuer in der Lagerhalle und wählte den Notruf. Die Mitarbeiter der Firma konnten rechtzeitig evakuiert werden, verletzt wurde niemand.

Rund 250 Einsatzkräfte vor Ort

Rund 250 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren bei dem Brand vor Ort und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten werden wohl noch bis zum Abend dauern. Außerdem ist aus Sicherheitsgründen über Nacht eine Brandwache geplant.

Rauchsäulen kilometerweit sichtbar

Die dichten Rauchsäulen über der Lagerhalle waren kilometerweit zu sehen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner im Umkreis daher angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.