Brand in Lagerhalle in Neunburg vorm Wald

In einer Firmen-Lagerhalle in Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Dabei gerieten nach ersten Informationen der Polizei ein Fahrzeug, Granulatpresslinge und weitere gelagerte Gegenstände in Brand.

Brandursache noch unklar

Mehrere Feuerwehren brachten die Flammen in der Halle eines Recyclingbetriebs schnell unter Kontrolle und verhinderten, dass sich der Brand auf dem Gelände weiter ausbreitete. Der Rauch stellte laut Polizei keine Gefahr für die Bevölkerung dar. Es konnte aber nicht ausgeschlossen werden, dass Löschwasser in den angrenzenden Bach geraten war. Die Feuerwehr veranlasste deshalb eine Schadstoffmessung im Wasser.

Die Brandursache muss noch ermittelt werden, zur Höhe des entstandenen Sachschadens wurde zunächst nichts bekannt.