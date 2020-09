Brand in Lager Moria – Würzburg sagt zu, Flüchtlinge aufzunehmen

Am Donnerstag hat sich Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) bereiterklärt, Menschen aus dem Flüchtlingslager Moria auf Lesbos aufzunehmen. Im Lager hatte es einen Großbrand gegeben. Auf Nachfrage sagte er dem Bayerischen Rundfunk: "Ja, wir stehen zu unserer Zusage gerade auch in dieser Notlage." Die Stadt Würzburg hatte sich bereits als sogenannter sicherer Seehafen positioniert.

Pfarrerin: "Sehr gute Erfahrungen mit Integrationsarbeit"

Die evangelische Pfarrerin Angelika Wagner aus Würzburg war bereits zweimal auf Lesbos im Flüchtlingslager Moria. Auch Wagner sprach sich dafür aus, Menschen aus "Moria" aufzunehmen. "Ich weiß, dass in der Zivilbevölkerung sehr viel Bereitschaft dazu da ist und wir haben sehr gute Erfahrungen mit Integrationsarbeit. Wir haben schon ganz viel geschafft an positiver Integration", sagt Wagner. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Schuchardt will Angelika Wagner bei Abendgebet der christlichen Gemeinschaft Sant’Egidio in die Marienkapelle für Moria beten.

Pfarrerin kennt Flüchtlingslager Moria

Bei Wagners zweiten Aufenthalt im Flüchtlingslager Moria war zur gleichen Zeit der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Als Wagner die aktuellen Bilder im Fernsehen sieht, ist ihre erste Assoziation "da brennt die Hölle". "Wir haben das wirklich als Hölle erlebt, wie Menschen dort leben – schlechter als Tiere leben würden. Diese Hölle brennt. Es gab schon damals Brände aber nun brennt alles – katastrophal, fürchterlich."

Die evangelische Pfarrerin steht im Kontakt zu Flüchtlingen dort. Diese berichten ihr, dass sie im Gebüsch oder auf der Straße leben. Niemand hätte etwas gefunden, wo er unterkommen kann. Essen und Trinken wären knapp. Die meisten hätten nichts mehr außer ihrem Handy.