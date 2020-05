Brand in Lackiererei - vier Verletzte

Großeinsatz in Wackersdorf: Hier ist am Donnerstag eine Autowerkstatt komplett niedergebrannt. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte entstand durch das Feuer ein Schaden in Höhe von rund einer halben Million Euro.

Vier verletzte Personen

Vermutlich durch Schweißarbeiten brach das Feuer im Inneren des Gebäudes aus, So ein Sprecher der Polizei zum BR. Die Flammen breiteten sich dann auf die gesamte Werkstatt aus.

Durch Rauchgase wurden vier Arbeiter der Autowerkstatt leicht verletzt. Sie wurden noch vor Ort vom Bayerischen Roten Kreuz versorgt.

Die Glückaufstraße in Wackersdorf musste zeitweise für den Verkehr gesperrt werden.