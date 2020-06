Brand in Laaber: Explodierende Böller behindern die Feuerwehr

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Laaber im Landkreis Regensburg ist am Freitagvormittag ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. Beim Versuch das Feuer zu löschen, zog sich ein 28 Jahre alter Hausbewohner Verletzungen zu. Er wurde ein Krankenhaus gebracht.

Brandursache noch unklar

Die Ursache für den Brand ist der Polizei zufolge noch unklar. In dem Haus waren jedoch Feuerwerkskörper gelagert. Weil immer wieder Böller explodierten, konnte die Feuerwehr den Brand nicht sofort löschen.

Die Rettungskräfte bargen außerdem eine 65-jährige Frau aus dem brennenden Haus. Zudem retteten sie eine Katze aus den Flammen. Das Tier hatte eine Rauchvergiftung erlitten und wurde von den Rettern mit Sauerstoff versorgt.