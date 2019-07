In Kulmbach ist Montagvormittag ein Feuer im Dachstuhl einer Mälzerei ausgebrochen und hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Mögliche Ursache des Brandes

Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma hatten an dem Dach gearbeitet, teilte die Kulmbacher Polizei mit. Beim Arbeiten mit einer Flex seien Funken auf eine Holzkonstruktion geflogen und hätten den Brand verursacht, so die erste Einschätzung der Ermittler.

Schwierige Löscharbeiten

Die Einsatzkräfte hatten in der Folge Probleme, an den Brandherd unter einem Blechdach in 25 Metern Höhe heranzukommen. Mehrere Drehleitern und mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.