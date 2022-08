> Brand in Königsbrunner Gymnasium: Halbe Million Euro Schaden

Brand in Königsbrunner Gymnasium: Halbe Million Euro Schaden

In der Nacht ist am Gymnasium in Königsbrunn im Landkreis Augsburg eine Wertstofftonne in Brand geraten. Das Feuer griff auf die Schule über, zerstörte dort mehrere Fenster und beschädigte die Fassade. Die Polizei geht von 500.000 Euro Schaden aus.