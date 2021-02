Brand in Knetzgau: Feuer beim Krapfen-Backen ausgelöst?

Als eine Großmutter mit ihrer sechsjährigen Enkeltochter Krapfen backen wollte, stand plötzlich die Küche in dem Wohnhaus in Hainert, einem Ortsteil von Knetzgau, in Flammen. Die Enkelin konnte sich rechtzeitig nach draußen retten und wurde nicht verletzt. Die Großmutter ist laut Feuerwehr mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen.

Haus in Knetzgau nicht bewohnbar

Nach Angaben der Feuerwehr ist die Brandursache noch unklar. Allerdings bestehe die Vermutung, dass eine Pfanne mit Öl auf dem Herd vergessen wurde. Die Löscharbeiten haben vier Stunden angedauert. Das Haus ist laut Feuerwehr aktuell nicht bewohnbar. Es sei ein erheblicher Sachschaden entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.