Brand in Kirche - Zwölfjähriger unter Tatverdacht

Für einen Brand am Freitagnachmittag in der St. Michael Kirche in Thüngersheim (Lkr. Würzburg) ist wohl ein Zwölfjähriger verantwortlich. Der Kirchenpfleger hatte am frühen Abend den Brandschaden am Seitenaltar sowie den Reliquien entdeckt und die Polizei informiert, da er von einer Brandstiftung ausging. Zu diesem Zeitpunkt waren die Flammen bereits erloschen und die alarmierte Freiwillige Feuerwehr musste lediglich den restlichen Rauch aus dem Kirchengebäude blasen.

Kind in Kirche gesehen

Schon frühzeitig konzentrierten sich die Ermittlungen der Polizei auf einen Zwölfjährigen aus dem Landkreis Würzburg, der vor dem Brandausbruch an der Kirche gesehen worden war. Dem Ermittlungsstand nach hatte der Junge an dem Altar eine Kerze angezündet und dabei wohl den Brand ausgelöst. Wie es genau zu dem Feuer kommen konnte und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Nach ersten Schätzungen gehen die Fahnder von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!