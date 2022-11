Brand in Kindertagesstätte in Holzkirchen

Im "Kinderland" in Holzkirchen ist es am Abend zu einem größeren Brand gekommen. Gegen 19 Uhr wurde das Feuer bemerkt. Bilder zeigen, dass der mittlere Teil der reihenhausähnlichen Anlage von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Laut Polizei gibt es noch keine Hinweise zur Brandursache, die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert, verletzt wurde niemand.

In der 2016 eröffneten Anlage sind eine Krippe sowie mehrere Kindergarten- und Hortgruppen untergebracht.