Brand in Kempten vor 31 Jahren: Zeugensuche bei Aktenzeichen XY

Im November 1990 brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Kempten. In dem Haus in der Füssener Straße 24 lebten damals ausschließlich türkische Staatsangehörige. Die meisten konnten sich selbst durch einen Sprung aus dem Fenster in Sicherheit bringen. Allerdings erlitten mehrere Menschen teils schwere Verletzungen. Auch Angehörige der Feuerwehr wurden bei der Brandbekämpfung verletzt. Ein fünf Jahre alter Junge konnte zwar noch aus dem Haus gerettet werden, verstarb aber kurze Zeit später im Krankenhaus.

Hinweise auf rassistisches Motiv nach Brand in Kempten

Die Ermittlungen ergaben, dass in zwei Stockwerken brennbare Flüssigkeit verschüttet worden war. Von wem ist bis heute unklar. Die Ermittler vermuteten lange Zeit Streitigkeiten unter den türkischen Hausbewohnern als Grund. Mittlerweile geht man von einem rassistisch motivierten Mordanschlag aus.

Mordermittlungen nach Medienbericht wiederaufgenommen

Offenbar gab es damals ein Bekennerschreiben von einer Gruppe namens "Anti-Kanaken-Front Kempten", das an die örtliche Zeitungsredaktion gerichtet war. Darüber berichtete die Wochenzeitung "Die Zeit" im Oktober 2020. Ende 2020 nahm dann die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft in München die Ermittlungen wegen Mordes wieder auf.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand in Kempten gemacht haben und bislang keinen Kontakt mit den Ermittlern hatten, sich zu melden. Gesucht werden Angaben zum Geschehen, zu dem angeblichen Bekennerschreiben der "Anti-Kanaken-Front" und etwaige Mitglieder der Gruppe.