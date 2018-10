Brand in Kelheim: Warnung vor Rauchentwicklung

Über dem Kelheimer Ortsteil Affecking steht eine dunkle Rauchwolke. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort um das Feuer zu löschen. Das betroffene Werksgelände musste evakuiert werden. Informationen über Verletzte gibt es derzeit nicht.

Feuer in der Trocknungsanlage

Der Brand ist nach Angaben der Feuerwehr wohl am Vormittag in einer Trocknungsanlage der Firma Fibres-Dolan ausgebrochen und hatte auch das Dach des Firmengebäudes erfasst. Das Unternehmen stellt in Kelheim Viskose-Fasern her, die zu Textillien und Hygieneartikeln verarbeitet werden.

Fenster und Türen geschlossen halten

Noch ist unklar, ob der Rauch Giftstoffe enthält. Entsprechende Messungen werden derzeit durchgeführt, teilt die Polizei mit. Die Anwohner sollten deshalb Fenster und Türen vorsichtshalber weiter geschlossen halten.