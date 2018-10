vor 20 Minuten

Brand in Kelheim: Keine Gefahr mehr durch Rauchwolke

Der Brand in einer Fabrik in Kelheim ist unter Kontrolle. Die Warnhinweise an die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten, konnten aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf mindestens eine Million Euro geschätzt.