Brand in Kelheim: Ermittler gehen von technischer Ursache aus

Die Ermittlungen der Kripo Landshut haben nach dem Großbrand bei Kelheim Fibres Mitte Oktober keine Anhaltspunkte auf Brandstiftung ergeben. Gestern untersuchten zwei Sachverständige erneut die Brandstelle in der Spinnerei des Viskosefaserherstellers.

Produktion wieder angelaufen

Das Feuer war demnach aufgrund eines technischen Fehlers in einem Teilstück der Produktionsstraße ausgebrochen. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Millionenbetrag geschätzt. Inzwischen hat der größte Arbeitgeber in Kelheim seine Produktion wieder hochgefahren, vorerst aber nur eingeschränkt. Weitere betroffene Produktionslinien sollen nach und nach wieder in Betrieb gehen.

Keine giftige Rauchwolke

Während des Brandes stand über der Stadt eine große Rauchwolke. Laut Behörden sind aber keine umwelt- oder gesundheitsschädliche Stoffe ausgetreten. Auch Löschwasser und -schaum wurden aufgefangen. Ein Mitarbeiter des Chemieunternehmens wurde bei dem Brand leicht verletzt.