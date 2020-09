Brand in Kaufbeuren: Carport geht in Flammen auf

Seinen Ursprung hatte das Feuer wohl in einem Carport genommen. Kurz darauf schlugen haushohe Flammen in die Höhe, so ein Augenzeuge. Als die Feuerwehr kurz nach vier Uhr ausrückte, seien die angrenzenden Gebäude bereits geräumt gewesen, so die Polizei. Demnach ist niemand zu Schaden gekommen.

Ursache und Schadenshöhe werden noch ermittelt

Wie weit die Flammen Wohnhäuser beschädigt haben und wie hoch der Sachschaden ausfällt, dazu kann die Polizei derzeit noch nichts sagen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei sind noch am Brandort.