Brand in Karlstadt: Feuerwehr musste erneut ausrücken

Erneuter Feuerwehreinsatz innerhalb von fünf Tagen: Nach dem Schwelbrand im Spänebunker in der Schreinerei Horstmann in Karlstadt ist die Feuerwehr paar Tage später nochmal ausgerückt. Auslöser für den Einsatz diesmal war ein leichter Brandgeruch. Obwohl 70 Mann vergangenen Freitag mögliche Glutnester geräumt hatten, kam es am Dienstag doch wieder zu einer Rauchentwicklung.

Späne mit Schaufel befördert

Die Feuerwehr unter Leitung des Stellvertretenden Kommandanten Christoph Marterstock hat den Spänebunker mit 20 Einsatzkräften geflutet, um dem Feuer den Sauerstoff zu nehmen. Zunächst war versucht worden, mit einem Saugwagen samt Rüssel die Späne aus dem Bunker zu holen, was aber nicht gut funktioniert hat. Deshalb wurden die Späne mit einer Schaufel aus dem Inneren befördert. Laut eines Schreiners der Firma waren rund 20 Kubikmeter Hackschnitzel in dem Bunker.

Genaue Brandursache unklar

Der Schreinerbetrieb lief am Samstag und auch am Montage noch normal. Wegen des erneuten Vorfalls hat die Schreinerei die Maschinen zwischenzeitlich gestoppt. Die Ursache des Brandes sei unklar. Vergangene Woche sprach die Polizei gegenüber BR24 von einem technischen Defekt der Häckselanlage als Auslöser des Feuers. Die Höhe des Schadens schätzte die Polizei auf 10.000 bis 15.000 Euro.