Brand in JVA Würzburg: Mehrere Personen in Klinik gebracht

Wegen starker Rauchentwicklung in einer Zelle wurden kurz nach 1 Uhr die Rettungskräfte in die Justizvollzugsanstalt Würzburg gerufen. Laut Polizei hatte sich ein Insasse durch den Brand in seiner Zelle schwere Verletzungen zugezogen, neun weitere Personen wurden durch Rauchgase leicht verletzt. 70 Gefangene sowie Bedienstete der JVA wurden ärztlich untersucht.

Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das BRK Würzburg war mit zehn Rettungswagen, drei Krankentransportwagen und vier Notärzten vor Ort. Der organisatorische Leiter Paul Justice berichtet von einer sehr guten Zusammenarbeit mit der Polizei, Anstaltsleitung und Feuerwehr.