vor 13 Minuten

Brand in JVA-Würzburg: Gefangener soll Feuer gelegt haben

Ein Brand in der Justizvollzugsanstalt Würzburg in der Früh zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Dem BRK Würzburg zufolge legte ein Gefangener das Feuer. Drei Verletzte mussten in Kliniken gebracht, 70 Personen ärztlich untersucht werden.