Brand in Justizvollzugsanstalt Schweinfurt

Am Mittwochnachmittag kurz vor 13.00 Uhr ist der Brand in der Justizvollzugsanstalt entdeckt worden, so die Polizei. Nach dem bisherigen Sachstand hatte ein 23-jähriger Insassen mit einem Gasfeuerzeug das Feuer verursacht.

Häftling wurde verlegt

Die Flammen konnten rasch von Justizbeamten gelöscht werden. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Der Sachschaden summiert sich auf einige hundert Euro. Der offenbar psychisch belastete 23-Jährige blieb unverletzt und wurde in die psychiatrische Abteilung einer anderen JVA verlegt.