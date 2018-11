vor 12 Minuten

Brand in Industriehalle in Nürnberg: Vier Arbeiter verletzt

Beim Brand in einer Industriehalle in Nürnberg sind in der Nacht auf Samstag vier Arbeiter verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte ein Gabelstapler im Eingangsbereich der Halle im Stadtteil Schweinau Feuer gefangen.