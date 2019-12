18.12.2019, 06:21 Uhr

Brand in Industriegebäude in Stockstadt sorgt für Großeinsatz

Mehr als 100 Einsatzkräfte mussten ausrücken um einen Brand in einem Industriegebäude in Stockstadt im Landkreis Aschaffenburg zu löschen. Gebrannt hatte es in einem Abluftkamin. Verletzt wurde aber niemand.