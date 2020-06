Brand in in Bad Griesbach verursacht 150.000 Euro Schaden

In Bad Griesbach (Lkr. Passau) ist am Samstagmorgen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten.

Bewohner sind unverletzt

Wie ein Polizeisprecher dem BR mitteilte, wurden die beiden Bewohner, eine 76-jährige Frau und ein 78-jähriger Mann, nicht verletzt. Sie standen aber unter Schock.

Technischer Defekt als möglich Ursache

Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt durch einen Heizlüfter. Die genaue Brandursache soll aber durch die Kriminalpolizei festgestellt werden.

Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.