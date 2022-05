Brand in Haus für betreutes Wohnen in München

Sechs Bewohner eines Hauses für betreutes Wohnen in München-Laim sind bei einem Brand verletzt worden. Laut Feuerwehr hatte eine Matratze in einer Wohnung Feuer gefangen. Passanten bemerkten eine Bewohnerin am Fenster sowie Flammen hinter ihr und setzten umgehend einen Notruf ab.

Rettungskräfte waren schnell vor Ort

Als kurz darauf die Einsatzkräfte an der Anlage eintrafen, wurden sie bereits vom Pflegepersonal und der Polizei vor dem Eingang erwartet. Zusammen mit einer Mitarbeiterin des Hauses begaben sich die Feuerwehrleute in das erste Obergeschoss.

Durch eine geschlossene Brandschutztür konnten sie Rauch im betroffenen Gebäudeabschnitt erkennen. Die Feuerwehrleute retteten die Bewohnerin aus der Brandwohnung und führten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner aus ihren Zimmern in sichere Bereiche.

Eine Bewohnerin schwer verletzt

Insgesamt wurden mehr als 20 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Fünf weitere erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ebenfalls in der Klinik versorgt. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihre Wohneinheiten zurückkehren. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.