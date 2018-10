Brand in Haßfurt: Hund weckt Frauchen rechtzeitig

In der Haßfurter Philipp-Reis-Straße hatte die 41-jährige Frau die Asche ihres Holzofens in einen Plastikeimer geleert. Der Eimer stand auf ihrem Balkon. Ehe die Frau gegen Mitternacht ins Bett ging, überprüfte sie den Eimer nochmals, so die Polizei.

Heiße Kohlen schmorten durch Balkonbretter

Der Eimer mit der Asche schmorte trotzdem durch, brachte einige Holzbretter zum Brennen und fiel durch ein Loch nach unten auf die Terrasse. Dort lagerte Brennholz in Plastikkisten. Der Eimer fiel auf eine dieser Kisten und entzündete das Holz. Die Flammen schlugen in Richtung Balkon. Zum Glück entdeckte der Hund das Feuer und weckte die Frau am Morgen gegen 5 Uhr.

Frau und drei kleine Kinder blieben unverletzt

Die Frau konnte die Flammen mit Wasser selbst löschen. Die Feuerwehr Haßfurt übernahm dann den Rest und löschte das Feuer komplett. Im Haus befanden sich neben der Frau auch ihre drei kleinen Kinder. Alle konnten das Anwesen selbständig verlassen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Es entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.