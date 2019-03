Brandstiftung in Gartenhaus? Staatsschutz ermittelt

Nachdem in Altenmarkt bei Osterhofen (Lkr. Deggendorf) ein Gartenhaus niedergebrannt ist, ermittelt jetzt das Kommissariat Staatsschutz der Polizei. Das hat die Polizei Plattling auf BR-Anfrage mitgeteilt.

Graffiti auch im Inneren des Gebäudes

Der Staatsschutz prüft, ob der Brand vorsätzlich gelegt wurde und ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt. Die Polizei entdeckte an dem zu einer Wohnung umgebauten Gartenhaus Drohungen und verbotene Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. So wurden unter anderem SS-Runen und die Worte "Nazi Tod" an das Gebäude gesprüht. Da sich die Graffiti auch im Inneren des Gartenhauses fanden, kann die Polizei nicht ausschließen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Ein Mensch leicht verletzt

Derzeit sieht die Polizei keine Anhaltspunkte, dass der Brand in Zusammenhang mit dem Politischen Aschermittwoch der AfD nur wenige Kilometer entfernt stehen könnte. Bei dem Feuer in der Nacht auf Sonntag ist ein Mensch leicht verletzt worden.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das anliegende Wohnhaus übergreifen. Der Schaden beträgt rund 200.000 Euro.