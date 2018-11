Brand in Fürther Schule: Mehrere Verletzte, Gebäude evakuiert

Am Morgen hat es in der Ludwig-Ehrhard-Schule in Fürth gebrannt. Nach Angaben der Polizei sind dabei mehrere Schüler und Lehrer verletzt worden. Sie wurden vor Ort wegen leichter Rauchvergiftungen behandelt, einige von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, sagte Polizeisprecher Bert Rauenbusch. Die genaue Zahl der Verletzten war zunächst unklar.

Feuer brach im ersten Stock aus

Das Feuer war in einer Toilette im ersten Stockwerk eines Containergebäudes auf dem Schulgrundstück ausgebrochen. In dem Ausweichquartier wurden Berufs- und Grundschüler unterrichtet. Die meisten Schüler und Lehrer konnten sich sehr schnell selbst ins Freie retten. Nach Angaben der Fürther Feuerwehr wurden etwa 20 Personen per Leiter aus dem Gebäude geholt.