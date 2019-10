19.10.2019, 10:49 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Brand in Erlanger Obdachlosenunterkunft

Bei einem Brand in einer Odachlosenunterkunft in Erlangen am Samstag in den Morgenstunden sind mindestens drei Menschen leicht verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war das Feuer in einer der Wohnungen ausgebrochen.