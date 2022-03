Brand in Erlanger Hochhaus: vier Anwohner leicht verletzt

In Erlangen ist in einem Hochhaus in der Dompfaffstraße am Dienstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Mehrere Personen wurden von der Feuerwehr aus dem Haus in Sicherheit gebracht. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort und löschten den Brand.

Feuer im Treppenhaus – Feuerwehr bringt Bewohner in Sicherheit

Das Feuer war nach Angaben der Polizei im Treppenhaus ausgebrochen. Insgesamt vier Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung, zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Hausbewohner wurde von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen, um ihn an einem erneuten Betreten des Hauses zu hindern.

Polizei prüft Anfangsverdacht einer Brandstiftung

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft auch den Anfangsverdacht einer Brandstiftung. Zur Schadenshöhe können laut Polizei noch keine Angaben gemacht werden.