Brand in Erlangen: Wohnungslos an Weihnachten

An Heiligabend ist die Feuerwehr in Erlangen gegen 15 Uhr in den Stadtteil Kriegenbrunn gerufen worden. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Thomas Brüchert, sagte, sei die Feuerwehr wegen eines brennenden Hauses, in dem sich ein älterer Mann befinden solle, alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Fenster, so Brüchert weiter.

Wohnung in Erlangen wohl vorerst nicht bewohnbar

Noch bevor die Feuerwehrkräfte mit Atemschutz die Wohnung betreten konnten, konnte der Mann aus dem Haus nach außen gerettet werden. Die Wohnung ist aufgrund des Brandes und der Löschmaßnahmen wohl vorerst nicht mehr bewohnbar. Vor Ort sind die Einsatzkräfte von einer Brandursache durch einen Adventskranz ausgegangen.

Brände an Weihnachten nicht selten

In der Weihnachtszeit kommt es vermehrt zu Bränden, oft aufgrund von Adventskränzen oder Christbäumen, die in Flammen aufgehen. Da Adventskränze schon Wochen in Wohnungen und Häusern liegen, sind sie ausgetrocknet und daher "brandgefährlich", meint Thomas Brüchert von der Erlanger Feuerwehr.