Brand in Entsorgungsbetrieb: Nacharbeiten in Knetzgau dauern an

Nach dem Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in Knetzgau werden letzte Löscharbeiten und die Räumung der Halle wohl noch bis in den Vormittag hinein andauern. Wie es von Einsatzkräften vor Ort heißt, waren bisher mehr als 250 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren wechselweise im Einsatz. Das BRK Haßberge war mit insgesamt 60 Helfern vor Ort, um die Feuerwehrleute zu versorgen. Wegen der starken Rauchentwicklung in der Halle und der sommerlichen Hitze sei es ein sehr kräftezehrender Einsatz gewesen, so Michael Will, Pressesprecher des BRK im Kreisverband Haßberge.

Schwierige Löscharbeiten nach Brand in Knetzgau

Die Löscharbeiten und die Räumung der Halle, in der rund 300 Tonnen Papier gelagert gewesen sein sollen, waren auch am Abend und in der Nacht schwierig. Mühsam mussten die qualmenden Papierklumpen mit Radladern nach draußen geschafft, im Hof ausgebreitet und dann unter Atemschutz abgelöscht werden. Anschließend wurde die Masse von einem Kran zu einem Papierberg aufgeschüttet.