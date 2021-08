vor 42 Minuten

Brand in Einrichtung für Betreutes Wohnen: Kerze wohl Ursache

Neue Details zum Brand in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in München-Milbertshofen: Wie die Polizei mitteilt, hat offenbar eine Kerze den Brand in einer Wohnung am Freitagabend ausgelöst.