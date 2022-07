Brand in Einfamilienhaus in Bad Kohlgrub: Hoher Sachschaden

Schon Kilometer entfernt war die Rauchsäule zu sehen: In Bad Kohlgrub (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) ist am Sonntagvormittag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Laut ersten Schätzungen sei dabei ein sechsstelliger Sachschade, berichtet das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit Sitz in Rosenheim.

Balkon des Hauses in Flammen

Die Feuerwehren aus Bad Kohlgrub, Saulgrub, Oberammergau und Murnau rückten mit 110 ehrenamtlichen Einsatzkräften an, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Als sie eintrafen, stand der Balkon des Hauses bereits in Vollbrand und das Feuer griff auf das Dachgeschoss über. Eine weitere Ausbreitung des Brandes konnte jedoch von den Feuerwehrkräften verhindert werden.

Keine Personen im Haus, Ermittlungen laufen

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich keine Personen im Haus. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Die genaue Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch unklar, den Ermittlern liegen jedoch keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.