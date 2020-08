Brand in einem Geschäft in Painten - 200.000 Euro Schaden

In einem Geschäft am Marktplatz von Painten (Lkr. Kelheim) war am Donnerstagnachmittag Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei Kelheim mitteilt, wurde niemand verletzt. Wegen des hohen Sachschadens von rund 200.000 Euro ermittelt nun die Kripo.

Feuer hinter dem Geschäft ausgebrochen

Laut Polizei war der Notruf gegen 16.45 Uhr eingegangen. Die Menschen in dem betroffenen Haus konnten sich selbst in Sicherheit bringen, heißt es. Bei dem Feuer ist das Inventar zweier Geschäfte nahezu völlig zerstört worden, die Wohnräume wurden in Mitleidenschaft gezogen und zwei weitere nebenstehende Gebäude leicht beschädigt. Das Feuer war womöglich hinter dem Gebäude ausgebrochen. Die Ursache ist aber noch unklar.