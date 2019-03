Brand in Ebersdorf bei Coburg: Mann lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte den 64-Jährigen in eine Spezialklinik, teilte die Polizei in Bayreuth mit. Der Zustand des Mannes sei kritisch. Den Angaben zufolge war es im Erdgeschoss des Einfamilienhauses im Stadtgebiet zu einer starken Hitze- und Rauchentwicklung gekommen. Ein Anwohner bemerkte Rauchgeruch, brachte einen ersten Nachbarn ins Freie und setzte einen Notruf ab. Der 64-Jährige lag zu diesem Zeitpunkt bereits leblos im Erdgeschoss, so die Beamten. Ihn retteten Feuerwehrleute aus dem verqualmten Anwesen. Er wurde reanimiert.

Brandursache noch unklar

Der andere Nachbar erlitt den Angaben zufolge eine Rauchgasvergiftung und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 10.000 Euro. Den bisherigen Ermittlungen zufolge brach der Brand in der Nähe eines Ölofens aus. Inwieweit ein technischer Defekt oder Fehlbedienung für die Hitze- und Rauchentwicklung verantwortlich waren, steht laut Polizei noch nicht fest.