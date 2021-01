Brand in Coburgs Integrierter Leitstelle: Notruf geht wieder

Schreck in der Integrierten Leitstelle (ILS) Coburg am Mittwochmorgen: Schmorbrand in einem Stromumverteiler. Die Folge: Gegen 7.30 Uhr war die Notrufnummer 112 in den Regionen Coburg, Kronach und Lichtenfels ausgefallen, das hat das Bayerische Rote Kreuz mitgeteilt. Mittlerweile funktioniert die 112 für die Bevölkerung aber wieder wie gewohnt.

Notrufnummer ist wieder erreichbar

Inzwischen ist eine Umleitung in die Integrierte Leitstelle in Hof eingerichtet worden. Dort werden die Anrufe angenommen, Einsätze erfasst und Rettungsmittel des betroffenen Bereichs disponiert, teilt das BRK mit. Wann die Integrierte Leistelle in Coburg ihren Regelbetrieb wieder aufnehmen kann, sei aktuell noch nicht bekannt. Die Disposition von Rettungsmitteln und die Bearbeitung von Einsätzen sei zu jeder Zeit sichergestellt gewesen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Notrufe konnten in der Zwischenzeit über die 110 oder die Telefonnummer 09281-19222 abgesetzt werden.