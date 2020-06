02.06.2020, 06:41 Uhr

Brand in Coburg – Mehrfamilienhaus einsturzgefährdet

In einem Mehrfamilienhaus in Coburg ist es zu einem Brand gekommen, der die Statik des Gebäudes stark beeinträchtigt hat. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich.