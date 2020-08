Brand in chemischem Labor - Keine Gefahr für die Bevölkerung

In Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, hat es am Donnerstagvormittag in einem Labor für Lebensmittelsicherheit gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer im Erdgeschoß des "nass-chemischen" Bereichs aus, und zwar an der Luftabsaugung. Dort werden chemische Stoffe im automatisierten Verfahren bearbeitet.

Alle Mitarbeiter verließen rechtzeitig das Gebäude

Der Geschäftsführer und eine Mitarbeiterin versuchten laut Polizei noch, zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Beide mussten wegen Atembeschwerden ärztlich behandelt werden. Auf dem gesamten Firmengelände arbeiteten zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ca. 50 Mitarbeiter, die jedoch alle das Gelände unverletzt verlassen konnten, so die Polizei.

Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Insgesamt waren ca. 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren, sowie Rettungsdienst und THW, vor Ort. Da zunächst nicht klar war, ob auch Gefahrstoffe austreten, wurde eine Warnmeldung über den Rundfunk herausgegeben. Spätere Messungen der Feuerwehr ergaben aber, dass keine gefährlichen Stoffe ausgetreten sind. Bei den Lösch- und Sicherungsarbeiten kam es bei zwei Feuerwehrleuten aufgrund der Sommerhitze zu Kreislaufproblemen.

Mindestens 100.000 Euro Schaden, eventuell deutlich mehr

Bislang geht die Polizei von einem technischen Defekt im Bereich der Luftabsaugung als Brandursache aus. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern, beträgt aber laut Polizei mindestens 100.000 Euro. Sollten hochwertige Laborgeräte durch das Feuer oder Rauch unbrauchbar geworden sein, sei von einem Schaden in Millionenhöhe auszugehen. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist der Brand entgegen erster Meldungen in den sozialen Medien nicht in einem Covid-19-Test-Labor ausgebrochen. Dieses sei zu keinem Zeitpunkt von dem Brand betroffen gewesen.