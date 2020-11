Brand in Burgkunstadt: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Nach dem Brand eines Dachstuhls in Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels sucht die Polizei nach Zeugen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Leerstehendes Haus in Burgkunstadt brennt

Das Feuer in dem leerstehenden Haus in der Kulmbacher Straße sei in der Nacht zum Freitag gegen 23.20 Uhr ausgebrochen. Der Dachstuhl des Hauses habe vollständig gebrannt, 130 Einsatzkräfte seien nötig gewesen, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Polizei schätzt Schaden auf 250.000 Euro

Entgegen ersten Schätzungen belaufe sich der Schaden auf etwa eine Viertelmillion Euro. Die Brandursache sei noch unklar. Brandfahnder der Kriminalpolizei Coburg haben die Ermittlungen aufgenommen.