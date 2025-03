Eine große Rauchsäule ist über dem landwirtschaftlichen Anwesen in Baiern bei Abensberg zu sehen.

09.03.2025, 12:00 Uhr Bildbeitrag

Brand in Blockheizkraftwerk – Mehrere Verletzte

In Abensberg im Landkreis Kelheim ist am Vormittag Feuer in einem Blockheizkraftwerk ausgebrochen. Warum, ist noch völlig unklar. Drei Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen verletzt. Eine hohe Rauchsäule ist weithin sichtbar.

Von Kathrin Unverdorben