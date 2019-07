Brand in Bernried: Rund 100.000 Euro Schaden

Am späten Abend stand eine Garage im Ortsteil Birket in Bernried (Lkr. Deggendorf) in Vollbrand. Die Polizei befürchtete zunächst, dass das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen könnte.

Technischer Defekt Ursache für Brand

Wie es von der Polizei heißt, brannte ein Auto, das in der Garage stand, komplett aus. Das Feuer brach wohl wegen eines technischen Defekts aus. Zwar erfassten die Flammen den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses, doch die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Garage und Auto: Schaden von rund 100.000 Euro

Wie ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk sagte, konnten sich die Bewohner selbst aus dem Haus retten - es wurde niemand verletzt. Es handelte sich dabei wohl um ein Paar. Das Haus ist weiterhin voll bewohnbar. Die Garage ist niedergebrannt, das Fahrzeug darin zerstört. Erste vage Schätzungen der Polizei belaufen sich auf rund 100.000 Euro, können sich aber nochmal ändern.