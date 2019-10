Brand in Berchtesgaden gelöscht - Grundschule komplett zerstört

Die Christophorus-Grund- und Mittelschule auf der Buchenhöhe oberhalb von Berchtesgaden ist bei einem Brand vollkommen zerstört worden. Das Gebäude in 900 Metern Höhe ist nur noch eine rauchende Ruine. Nach ersten Informationen der Polizei beläuft sich der Schaden auf zwei Millionen Euro.

Auch mit Wasser aus dem Hallenbad wurde gelöscht

Das Schulgebäude stand bereits in Vollbrand, als die ersten Einsatzkräfte gegen drei Uhr morgens eintrafen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf die Wohn- und Schulungsgebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft übergriffen. Bis in den Vormittag hinein waren etwa 200 Kräfte im Einsatz, unter anderem von 13 Feuerwehren aus der Umgebung sowie von Rotem Kreuz, THW und Malteser Hilfsdienst. Der Einsatzleitung zufolge waren die Hauptprobleme die lange Anfahrtszeit und die Versorgung mit Löschwasser. Unter anderem musste auf ein nahe gelegenes Hallenbad zurückgegriffen werden.

Suche nach Räumen für die Kinder läuft

Die Schule selbst wurde vom Feuer total zerstört und muss nach Betreiberangaben neu gebaut werden. Um die etwa 150 Kinder dennoch weiter zu unterrichten, läuft die Suche nach einer Übergangslösung. In der Schule befindet sich zudem die Heizung für den gesamten Gebäudekomplex. Derzeit ist nicht absehbar, ob sie wieder in Betrieb gehen kann.

Der Vorstand des Bildungsträgers Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) Hans Wolf von Schleinitz sagte dem Bayerischen Rundfunk, das sei eine heikle Situation, denn die Winter auf der Buchenhöhe seien sehr hart.

In der abgebrannten Schule wurden überwiegend Kinder mit chronischen Erkrankungen unterrichtet. Das CJD-Sportinternat befindet sich einige Kilometer entfernt.