Brand in Bayreuth: zwei Bewohner erleiden Rauchvergiftung

Als die Feuerwehr am Donnerstag am Brandort in Bayreuth eintrifft, steht der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Flammen. Den Vollbrand konnten die Feuerwehrleute rasch löschen. Ein älteres Ehepaar konnte das Einfamilienhaus in Bayreuth rechtzeitig verlassen, teilte die Polizei mit.

Wegen starker Rauchentwicklung wurde ein Nachbarhaus geräumt

Die beiden Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner eines Nachbarhauses das Gebäude in der Polarstraße verlassen. Aufgrund der Löscharbeiten waren die umliegenden Straßen gesperrt.

Brandursache noch unklar

Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro. Zeugen hatten die Feuerwehr gerufen, als sie den starken Rauch am Donnerstag bemerkt hatten. Die Brandursache ist unklar.